Calcio: Verona - Ascoli 3 a 1

Il calcio dei tre punti sveglia l'Ascoli che a Verona va sotto dopo 120": una carambola Djuric-Masini trova Botteghin fuori posto e Simic bruciato in controtempo. 1-0 di Mboula facile facile. Qui esce la parte migliore dell'Ascoli: al 25' Millico schierato nel tridente con Forte e Mendes si porta a spasso la difesa del Verona, cross, Adjapong con il destro, tacco di Forte e Montipo' si salva d'istinto con l'aiuto del palo. E' il preludio al pareggio: palla al bacio di Millico per Mendes travolto da Montipò, rigore ineccepibile. Forte trasforma con sicurezza. Primo centro per lo squalo. L'Ascoli si riaddormenta nell'ultima azione al terzo di recupero. Punizione di Ngonge da posizione defilata, Barosi non la tiene e Davidowicz lo punisce sul tap in. Poi nuova doccia fredda a inizio ripresa, fallo di mano di Simic nella prima azione su tiro di Ngonge, l'ex Djuric, marchigiano adottivo, trasforma: 3-1 e tutti a casa. Sabato il debutto in B al San Vito Marulla di Cosenza.