L'ombra del caporalato nella Valle del Potenza

Lavoro agricolo camuffato con contratti del commercio. La Cgil da anni monitora la situazione e quando emergono elementi di irregolarità scattano le segnalazioni al nucleo operativo dei carabinieri. Ma è difficile arrivare alla denuncia perché “i lavoratori non parlano, sono sotto ricatto, con permessi precari che non possono rinnovare se non hanno un contratto”. Lavoratori che sono sfruttati e sottopagati.

Nel video, il servizio con le interviste a Maria Elena Fermanelli, Cgil segreteria Provinciale Macerata, e Matteo Ferretti, segretario Fillea Cgil Macerata