Casa di poetessa vendesi: la villa di Joyce Lussu cerca un proprietario

AAA casa di poetessa vendesi: 300 mq a Lido San Tommaso di Fermo. Fa impressione dirlo, ma cerca un proprietario la casa di Joyce Lussu. Della scrittrice, la collega Silvia Ballestra è stata a lungo amica: è lei che prova a smuovere le acque assieme ai nipoti di Lussu che hanno messo in vendita la villetta a tre piani. Le istituzioni? Non pervenute. In alternativa si spera in un mecenate con qualche buona idea.

Non solo poetessa, Joyce. Ma anche partigiana, traduttrice, intellettuale a tutto tondo. Nella casa c'è un intero patrimonio da salvare. Perché qui, in contrada Paludi, tutto è rimasto fermo a quel 1998, l'anno in cui Joyce se n'è andata: i lavori del figlio Giovanni, grafico illustre; l'armadio che raccoglie gli abiti di Lussu; il giardino zen fatto di sassi; le infinite librerie con gli interessi letterari di Joyce, dalla poesia alla critica alla politica; e la veranda dove incontrava gli amici, d'estate e di inverno.

Nel video, il servizio con l'intervista alla scrittrice Silvia Ballestra, amica di Joyce Lussu