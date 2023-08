Da oggi al 24 settembre fermo pesca per le marinerie da San Benedetto a Termoli

Al piccolo mercato del pesce della marineria di San Benedetto del Tronto, a vendere sono direttamente i pescatori. Nelle ultime due settimane i prezzi stavano risalendo, complice anche il fermo pesca del Nord dell'Adriatico. Adesso le barche resteranno ferme: in mare, solo piccole imbarcazioni e le vongolare. Quindi niente pesce marchigiano fino al 9 settembre, quando terminerà il fermo pesca del Nord della Regione cominciato prima, e niente pesce di San Benedetto fino al 24.

Le indennità per il fermo pesca scontano ritardi ormai di anni. Al ritorno, a settembre, ci sono poi le incognite legate al prezzo del gasolio e al prezzo del pescato. Ma anche alla possibilità introdotta di recente di aumentare il numero di giornate di fermo pesca per le barche più grandi a fronte della possibilità di pescare con la doppia rete: un sistema che aumenta il prodotto fatto arrivare in porto, ma abbattendo i prezzi.