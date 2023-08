Ferragosto: hotel pieni, ma soggiorni brevi

Negli alberghi di Fano, le prenotazioni non mancano per tutta la prossima settimana. La maggior parte dei turisti, però, si ferma solo poche notti, per cui gli ultimi giorni del mese rischiano di essere più difficili.

Nel video, il servizio di Giovanni Pasimeni, con le voci di Luciano Cecchini, presidente di Federalberghi Marche Nord, e di Gabriele Orazi, albergatore e ristoratore