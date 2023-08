Torna percorribile la ferrovia Civitanova Marche-Albacina. Sabato 26 la riapertura

Sabato 26 agosto viene riaperta la linea ferroviaria fra Civitanova Marche e Albacina, chiusa da fine luglio per lavori. L’intervento più importante realizzato in queste settimane è l’abbassamento delle rotaie in tre gallerie fra Macerata e Matelica, in località Maricella, Gesso e Cancellotti.

L’operazione era necessaria per consentire la futura elettrificazione di tutta la linea Civitanova-Macerata-Fabriano, un progetto da 110 milioni di euro che Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS, dovrebbe concludere entro il prossimo anno.

Da questo cambiamento sono attesi effetti positivi su due fronti. Il primo è l’ambiente, perché i treni diesel saranno sostituiti da convogli elettrici a zero emissioni, che dovrebbero iniziare a circolare sulla tratta fra il 2024 e il 2025. Il secondo vantaggio è sul piano del comfort, perché i nuovi convogli saranno più moderni.

In arrivo benefici anche per la circolazione su strada, perché, in parallelo all'elettrificazione, tutti i passaggi a livello lungo la tratta saranno sostituiti con sottopassi o cavalcavia.

Infine, durante i recenti lavori – costati in tutto 15 milioni di euro – è stata installata nella stazione di Tolentino una nuovo sistema computerizzato per controllare la circolazione dei treni e garantire la sicurezza.