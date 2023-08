A Montecassiano, un polo culturale potrà nascere sulle rovine della vecchia fornace

Per oltre un secolo, la fornace di Valle Cascia, a Montecassiano, è stata fonte di lavoro per tante persone. Oltre al centro culturale, è previsto un museo per ricostruire la storia di questa struttura, attraverso documenti e interviste.

Nel video, il servizio di Alessandro Trevisani con le voci del proprietario dello stabile, Paolo Dignani, e di Lucamatteo Rossi dell'associazione Congerie, coinvolta in questo percorso. Montaggio Marco Barbini