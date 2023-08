Tra Ulisse e Corto Maltese: nelle stanze del Lotto arriva Hugo Pratt

Hugo Pratt e Lorenzo Lotto: veneziani entrambi, artisti girovaghi per lavoro, vicini di spirito e di stanza al primo piano di Villa Colloredo Mels.

In mostra a Recanati, fino al 7 gennaio 2024, oltre 60 originali. Ci sono le 25 tavole dell'Odissea, pubblicate nel 63 per il Corriere dei Piccoli. Marco Steiner, che con Pratt ha collaborato per lunghi anni, insieme con Fabrizio Paladini ha riscritto i testi di questo gioiello, puntando soprattutto sul rapporto tra Ulisse e il figlio Telemaco.

Pellerossa e berretti verdi, Jack London e il Piccolo Principe, Atena e gli Achei, le fate di Shakespeare: una mostra che è una carrellata intorno agli snodi tra l'opera prattiana e la grande letteratura.



L'inaugurazione della mostra dedicata al creatore di Corto Maltese ha aperto il Recanati Comics Festival, una tre giorni di incontri e presentazioni; e poi, immancabile, la mostra mercato a Palazzo Venieri.

Nel video, il servizio con le interviste a Marco Steiner, scrittore, Patrizia Zanotti, curatrice della mostra “Da Ulisse a Corto Maltese”, Stefano Petrella, Recanati Comics Festival