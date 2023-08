Il monastero di Fonte Avellana, un luogo magico anche dopo l'alluvione

I segni lasciati dal passaggio dell'alluvione sono ancora evidenti a circa un anno di distanza, ma non scoraggiano i tanti turisti che hanno scelto come meta l'eremo di Fonte Avellana. Molti sono seconde o terze generazioni che tornano in questo periodo ferragostano per scoprire i luoghi dove sono nati i genitori.

Immerso nel verde il monastero è luogo di culto e spiritualità. Nell'edificio sacro vive la comunità di monaci. Numerose le attività: dall'ospitalità, ai ritiri spirituali fino alla produzione e vendita di prodotti legati al territorio e alle antiche ricette dei camaldolesi.