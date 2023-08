Imprese marchigiane: nel primo semestre CIG sopra i livelli pre-pandemia

Il primo semestre di attività per le imprese marchigiane si chiude con dati preoccupanti: nel periodo gennaio- giugno 2023 sono state richieste e autorizzate 6,8 milioni di ore di Cassa integrazione e altri fondi di solidarietà. Dati non più attribuibili alle conseguenze delle chiusure per la pandemia. E' quanto emerge dai dati Inps elaborati dall'IRES CGIL Marche. Il settore dell'edilizia uno dei più colpiti



Il calzaturiero e l'abbigliamento sono gli unici comparti a registrare una diminuzione di richiesta di cassa integrazione rispetto allo stesso periodo del 2022.

L' auspicio dei sindacati dei lavoratori è che ci sia al più presto un'ottimizzazione nell'utilizzo dei fondi europei, PNRR e Fondo Sociale Europeo.