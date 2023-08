Intelligenza artificiale e lingua dei segni tra i nuovi corsi all'Università di Macerata.

Open day all'Università di Macerata, che attira soprattutto studenti marchigiani, ma anche abruzzesi e pugliesi, oltre ai numerosi stranieri legati ai tanti scambi con l'estero e alla presenza dell'Istituto Confucio.



Due le novità nell'offerta didattica di quest'anno: “Data analysis per le scienze sociali”, che punta sull'intelligenza artificiale, richiesta che arriva dal mondo del lavoro, e una riformulazione di mediazione linguistica, che alle sette lingue straniere ha aggiunto la lingua dei segni.



L'obiettivo per tutte e tutti in queste giornate di orientamento è capire quale sia il percorso migliore

Nel video, il servizio di Chiara Spegni con le interviste a studenti, al rettore John Mc Court, e a una tutor. Riprese Simone Possanzini, montaggio Andrea Paolini