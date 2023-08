La Fermana inizia il ritiro a Sefro. Dal mercato attende una punta e un difensore

Otto giorni di lavoro, una partenza in ritardo per la trattativa destinata alla cessione e non andata in porto. Viene in aiuto il caos campionati, ci sarà ritardo anche per il debutto. Tempo prezioso per il direttore sportivo Andrea Galassi, anche se come al solito si deciderà tutto a fine agosto.

Dal calciomercato, per ora gli unici due arrivi sono Riccardo Tilli, 22 reti in D negli ultimi due anni, figlio d’arte del velocista azzurro degli anni 80, e il centrocampista dell’Inter, 2001, Jacopo Gianelli. Manca una punta e un difensore d'esperienza.