Il cantiere del Misa: pulire il fiume per scongiurare altre esondazioni

Il fiume come un cantiere: mezzi al lavoro lungo un chilometro e mezzo di argini per ripulire il letto del Misa. Sabbia, canneti e ghiaia vengono rimossi dal percorso dell’acqua. Obiettivo: scongiurare nuove esondazioni come quelle, disastrose per Senigallia, delle ultime alluvioni.

Da Borgo Bicchia, quartiere sommerso due volte negli ultimi dieci anni, fino al Ponte dell’Arceviese: il primo stralcio della manutenzione straordinaria del Misa, messo a punto dal Genio Civile e finanziato dalla Regione con 300 mila euro, proseguirà per 60 giorni. Poi il secondo step, dentro la città, ma è allo studio una terza fase nell’entroterra senigalliese e nei comuni montani della provincia di Pesaro e Urbino.

A monitorare attentamente i lavori, ci sono le associazioni del territorio, che in più occasioni hanno chiesto interventi per rallentare il flusso dell’acqua preservando però l’integrità ambientale.



Intanto anche le aziende agricole colpite dall’alluvione di settembre 2022 potranno accedere ai ristori diretti fino a 20.000 euro. C’è tempo fino al 31 ottobre per presentare domanda tramite modello C1. Un provvedimento tanto atteso da un settore che ha fatto i conti con la perdita di due raccolti.

È stato infatti prorogato dal 10 agosto al 31 ottobre il termine per la presentazione delle domande di ristori dei danni subiti da privati e imprese dell'alluvione del 15 settembre scorso. I comuni interessati sono, in particolare, quelli del Senigalliese e del Pesarese, ma anche di altre zone. La relativa ordinanza della Protezione civile nazionale, fa sapere la Regione, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel video, il servizio di Federico Capezza con il interviste a Vito Macchia - ingegnere Regione Marche, Luciano Montesi - associazione Confluenze, Alberto Agarbati - imprenditore agricolo. Riprese Giuliano Travaglia, montaggio Andrea Paolini