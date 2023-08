Sessanta giovani con disabilità al lavoro nel ristorante estivo a Pesaro

Ogni sera, i tavolini all'esterno dell'Istituto alberghiero Santa Marta a Pesaro si riempiono. In questo ristorante all'aperto per l'estate, lavorano centoventi persone, la metà sono giovani con disabilità. In un mese ci sono stati oltre cinquemila clienti.

Il progetto “Festival Utopia” è nato dalla collaborazione tra famiglie, scuole, volontariato e istituzioni.

Nel video, il servizio con le interviste a Maruska Palazzi, garante per le persone con disabilità di Pesaro, e Andrea Boccanera, fondatore onlus Gulliver