A Fano la barca che controlla la salute delle acque italiane

Legambiente sbarca sulle coste marchigiane per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare l'eolico in mare aperto: dopo San Benedetto, fa tappa a Fano Goletta Verde, l'imbarcazione che ogni estate monitora lo stato di salute dei mari italiani.

Gli attivisti dell'associazione hanno incontrato i bagnanti sulla spiaggia Sassonia per parlare di una tecnologia che secondo Legambiente ha un basso impatto ambientale e paesaggistico.

Nei mesi scorsi era emerso il progetto di una società ravennate per un parco eolico a 30 chilometri dalla costa fanese. Secondo Legambiente è proprio sull'eolico che le Marche non hanno ancora fatto abbastanza.

Goletta Verde presenta il 3 agosto i dati sullo stato del mare marchigiano: un quadro in chiaroscuro, con criticità soprattutto vicino alle foci dei fiumi.

Nel video, il servizio di Francesco Monti, con le interviste a Marco Ciarulli, presidente di Legambiente Marche, e Stefano Raimondi, portavoce di Goletta Verde. Riprese Michele Costantini, montaggio Michele Tonti