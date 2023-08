L'addio a Michela Murgia. Quando nel 2006 Macerata raccontò: "La mia scrittura come un tumore"

Anche il mondo della cultura marchigiano ricorda la scrittrice, Michela Murgia, morta ieri dopo una malattia che aveva scelto di condividere con il suo pubblico portando a una riflessione aperta sul tumore che l'aveva colpita.

Il festival Popsophia ricorda una sua lezione del 2020 dove aveva parlato di "donne capaci di rompere il muro del patriarcato". Sempre nel 2020 Michela Murgia aveva curato una trasposizione del Don Giovanni di Mozart al Macerata Opera Festival. E poi tanti eventi e premi ricevuti.

Dalle teche della Tgr Marche emerge una breve intervista del 2006 all'interno del festival “Quante Storie” di Macerata. La rassegna si proponeva di andare a indagare i nuovi scrittori come la poco più che trentenne Michela Murgia che, ancora, non aveva pubblicato il suo romanzo più celebre Accabadora ma si affacciava in quegli anni sulla scena letteraria italiana.

“Io scrivo perchè sono malata”, raccontava Murgia introducendo un tema che poi sarebbe stato al centro della sua riflessione in questi ultimi mesi. “Ho come un tumore dentro che posso curare solo espellendolo in qualche modo. In questo senso uno scrittore è un malato e al tempo stesso anche un untore che muore dalla voglia di contagiare tirando fuori il male che ha dentro”.