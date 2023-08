Amsterdam, Barcellona, Bucarest, Vienna: i nuovi voli da Ancona

Le prime a partire saranno le rotte per Barcellona, Bucarest e Vienna al via dal 15 settembre. Poi, in inverno arriveranno anche i voli per Amsterdam. Tre i voli settimanali per Bucarest, due voli ogni sette giorni per Vienna. Ancora da definire la data d'avvio e la frequenza della rotta verso l'Olanda. Rotte - è stato sottolineato durante la presentazione - destinate al traffico turistico, importanti per chi parte e per i visitatori in arrivo. Ma fondamentali anche per il traffico d'affari.

I voli saranno operati da un vettore, Aeroitalia, compagnia nata nel 2022, con una flotta complessiva al momento di otto aerei e un obiettivo di 500mila passeggeri complessivi per quest'anno. Sarà la stessa Aeroitalia - unica compagnia ad aver partecipato al bando - ad assicurare dal Sanzio i collegamenti verso gli aeroporti nazionali: Roma, Milano, Napoli. Voli, questi ultimi, chei partiranno dal primo ottobre.

Un'operazione di squadra, viene sottolineato, che ha un'importanza strategica per la crescita dello scalo marchigiano.