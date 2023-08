Il fratello di Klajdi Bitri: "Solo giustizia, lui non tornerà più"

"Era un angelo, ora voglio giustizia". Xhuliano Bitri parla del fratello Klajdi che è stato ucciso a 23 anni da un colpo di fiocina, dopo essere intervenuto a difesa di un amico in una lite stradale a Sirolo, domenica 27 agosto.

Di anni, Xhuliano ne ha 18. E, su una nave, dal porto di Ancona, accompagnerà in Albania la salma del fratello: quel fratello che era arrivato in Italia prima di lui, nel 2017, che faceva l'operaio, e che un anno fa era riuscito a portarlo con sé.

Al fianco di Xhuliano, in queste ore durissime, c'è Kledian Kasa, amico di lunga data di Klajdi Bitri, con il quale era arrivato in Italia e aveva abitato per quattro anni.

Nel video, il servizio con le interviste a Xhuliano Bitri, fratello della vittima, e a Kledian Kasa, amico della vittima. Montaggio Mirko Menghini