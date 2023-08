Palio di Fermo, vince la contrada Pila dopo 41 anni. In testa dall'inizio alla fine della gara

Il palio di Fermo si è concluso con la storica vittoria di Pila. Erano 41 anni che la contrada bianco azzurra non vinceva. E l’entusiasmo dei contradaioli è stato enorme dopo un digiuno dalla vittoria che durava dal 1982, prima riedizione del palio di Fermo. Da allora, solo una serie di finali mancate.

Il fantino Alessandro Fiori non ha avuto rivali alla guida di Diamante prezioso, un baio maschio proveniente da pisano. “Cavallo giovane, ma è un fenomeno”, le prime parole a caldo mentre festeggiava circondato dai contradaioli. Canti, abbracci, lacrime, le bandiere bianco azzurre sventolano. I più giovani avevano solo sentito raccontare di quella vittoria di quarantuno anni fa, quando a trionfare era stata una fantina donna, Rosita Quintile. Il priore di Pila, Francesco Catini non era nato. Adesso non riesce a trattenere le lacrime.

Il sacro si mescola con il profano. I cori dei contradaioli risuonano nel duomo di Fermo. Tra tutte una voce: “Non siamo più la contrada nonna”. Un marchio, quello della contrada che non vinceva da più tempo, che Pila è riuscita a scrollarsi di dosso.