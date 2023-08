Parco dei Sibillini, la festa per i trent'anni

Festa di compleanno domenica 6 agosto a Visso per il Parco nazionale dei Monti Sibillini, che ha compiuto trent'anni. Un traguardo importante per la difesa della natura e della diversità, per la ricostruzione post sisma, ma anche un argine contro lo spopolamento.

Sul palco dei festeggiamenti, un viaggio tra le tradizioni e i sapori tipici di un parco che si trova tra due regioni e quattro province. Per il presidente Spaterna, l'orizzonte dell'ente è quello di “coniugare la tutela e la conservazione con lo sviluppo sostenibile del territorio, così da andare incontro alle legittime esigenze delle comunità locali”.

Ai festeggiamenti è andata per noi Desy d'Addario che ha sentito la scrittrice Maria Cristina Garofalo; Carlo Pagliacci giornalista; Beppe Convertini, conduttore televisivo; lo chef Enrico Mazzaroni e Andrea Spaterna , presidente del parco dei Sibillini.