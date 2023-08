Fine del reddito di cittadinanza, Aguzzi: Centri per l'impiego pronti

Le Marche, sostiene l'assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi, sono pronte. La rete dei Centri per l'impiego, dice, è attrezzata per far fronte ai cosiddetti “attivabili”. Ovvero i percettori di reddito di cittadinanza idonei al lavoro: 7000 circa in regione che hanno ricevuto o riceveranno entro ottobre la comunicazione via sms della fine del sostegno. Per loro dal primo settembre, la possibilità è il Supporto per la formazione e il lavoro.

“Saranno tutti chiamati dai Centri per l'impiego - spiega l'assessore Aguzzi - per attivare il nuovo contributo di 350 euro per un anno. Dovranno rendersi disponibili a percorsi di formazione e avviamento al lavoro”.

“Il supporto si attiva in caso di un altro requisito: un Isee inferiore ai 6000 euro”, aggiunge Roberta Maestri, dirigente regionale Servizi per l’impiego e politiche del lavoro..

La metà circa dei 1400 per i quali il reddito di cittadinanza era già stato interrotto a luglio, erano già inseriti nel programma Gol, con percorsi di accompagnamento al lavoro. Anche gli altri verranno indirizzati alla nuova piattaforma di incontro tra domanda e offerta del lavoro.

C'è poi un altro capitolo, quello dei non idonei al lavoro. Da gennaio 2024, per questi nuclei familiari, se con persone con disabilità, minorenni o ultrasessantenni si avvierà il percorso dell'assegno di inclusione attraverso i servizi sociali dei vari comuni.

Nel video, il servizio con l'intervista a Stefano Aguzzi, assessore regionale al lavoro