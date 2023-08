Aperto il Rof 2023 con l'inedita "Eduardo e Cristina"

Sono parti di umano che si compogono nel corso dei due atti: la scenografia, il corpo di ballo, la resa drammaturgica. Tutto è teso a raccontare un'idea, non una storia concreta. Siamo sì in un palazzo reale dove la figlia del Re Carlo, Cristina, ha avuto con Edoardo un figlio segreto, che ha già sei anni. Ma quello che il regista Stefano Poda vuole raccontarci è il dramma universale dei rapporti umani. E lo fa con tecnica artigianale nella regia, nei costumi, nelle scene.

Così trova forma in questa prima del Rof, che ha portato in scena l'ultima opera rossiniana ancora non rappresentata in epoca moderna, quel lavoro artigianale di composizione che per tanti anni aveva fatto ritenere questa opera un centone, un accostamento di pezzi copiati. Non la pensano cosi gli autori dell'adizione critica.

L'orchestra sinfonica della Rai, diretta da Jader Bignamini, accompagna un cast forte e molto preparato, a partire dalle due donne, soprano e mezzosoprano che interpretano Edoardo e Cristina. Molta la tecnica richiesta da questa opera forse che mette insieme parti di musica forse scritte in origine anche per vocalità diverse.

Eccezionale il ruolo del coerpo di ballo che riesce a trasformarsi in scenografia. Musica, canto, luci proietate su una scena bianca trasportano in un mondo ideale. Operazione difficile e forse non arrivata a tutto il pubblico. Ma a prevalere sono gli applausi.

Nel video, il servizio di Lorenzo Luzi, riprese di Angelica Lionetti, montaggio di Corrado Cantarini. Interviste a Stefano Poda, regista, Alice Tavilla e Andrea Malnati, entrambi della fondazione Rossini, Anastasia Bartoli, soprano, Enea Scala, tenore