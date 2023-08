Droghe: "Risorse e aggiornare la legge per fare prevenzione"

Cocaina ma non solo. L'aumento dell'uso di sostanze investe tutto il settore degli stimolanti. Dall'osservatorio del Servizio Dipendenze di Ancona il quadro è variegato e cambia soprattutto la percezione del consumo, con una sempre minore percezione del rischio.

Oltre alla cocaina a preoccupare gli operatori è anche l'aumento, ancora in via di emersione, del crack, derivato sempre dalla cocaina.

Cala intanto l'età minima dei consumatori, una tendenza in atto da alcuni anni ma che si è accelerata nel periodo pandemico.

E' necessario puntare sulla prevenzione - dicono al Ser.D. - che si fa ma tra mille difficoltà. Servirebbe un aggiornamento delle norme: la legge sugli stupefacenti risale infatti al 1990. In 30 anni il consumo di sostanze è cambiato moltissimo, la norma fatica a stare dietro all'evoluzione del mercato.

E poi ci sono le risorse, scarse. Il Ser.D. di Ancona segue, in tutta la provincia, circa 3mila persone, due terzi per uso di sostanze il resto per dipendenze da . Ma conta su meno di 50 operatori. Servirebbe, dicono, investire di più.

Nel servizio l'intervista con Angelo Baldoni, direttore del Ser.D. di Ancona