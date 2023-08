La chiusura della Contessa falcia il turismo della zona

Sul finire della stagione turistica le attività cominciano a stimare le perdite causate dalla chiusura della strada statale Contessa, importante arteria di collegamento tra Umbria e Marche nella provincia di Pesaro e Urbino. I lavori di messa in sicurezza hanno avuto inizio lo scorso aprile per terminare a fine novembre. Dopo l'alluvione di un anno fa e con l'attuale chiusura della strada, gli operatori sono in ginocchio, e non solo quelli lungo la Flaminia.



Ora la Cna punta a far ottenere agli operatori un eco compenso attraverso la Regione. Per l'associazione di categoria la Contessa deve diventare priorità infrastrutturale per il Pesarese.

Nel video, il servizio con l'intervista a Fausto Baldarelli della Cna