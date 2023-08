Marilyn "l'immortale diva"

Marilyn Monroe, l'immortale diva, a Civitanova Alta, al museo Magma (archivio grafica e manifesto), una mostra diversa da tutte le altre: sorprendente, originale per i tanti documenti esposti poco noti, e nuova nell'allestimento, dove è il collezionista stesso che fa da guida ai tanti visitatori. Anche lui un personaggio: è il civitanovese Mario Capozucca, ex imprenditore di moda, che fece successo negli anni 70-80 come Sem Vaccaro. La sala al piano terra è dedicata ai manifesti che in quegli anni, pubblicizzavano il marchio in modo creativo: opere d'arte grafica di Mirko Giardini, dell'agenzia milanese Dinamic Art, che spopolarono anche in America.

L'attrice è stata la musa ispiratrice di Mario

Tra i visitatori ci capita di incontrare una cugina di Joe di Maggio, il secondo marito di Marilyn. Lei, siciliana che vive a Pavia, è in vacanza nelle Marche.



Inaugurata l'8 luglio la mostra avrebbe dovuto chiudere il 6 agosto, ma è stato tale il successo che è stata prorogata fino al 26 agosto. Per i visitatori l'occasione di scoprire alcuni aspetti inediti di Marilyn, fidanzatina d'America, ragazza triste e sfortunata dal sorriso dolce, e poi modella e splendida diva. Una donna incredibilmente moderna