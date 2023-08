La rete globale della salute

La salute di milioni di persone in Italia passa anche attraverso una maggiore tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. La salute globale è l'obiettivo del progetto "One healthon" che unisce in rete un comitato scientifico strategico, di cui fanno parte medici, ricercatori, scienziati dell'ambiente, professionisti ed esperti di varie regioni, tra cui Lazio, Lombardia, Marche, Umbria, Calabria.

“Solo a causa dell'inquinamento - dichiara Rossana Berardi, ordinaria di Oncologia medica all'Università Politecnica delle Marche e coordinatrice del comitato ”One healthon" - in Italia abbiamo oltre 68mila morti premature ogni anno".

In pochi mesi, a partire da marzo 2023, tra le azioni concrete per la nostra salute e per quella delle nuove generazioni, screening e visite gratuite avviate in varie regioni, in particolare in ambito oncologico, con visite senologiche e consulenze, ma anche visite dermatologiche, odontoiatriche e prevenzione per malattie cardiovascolari. “Abbiamo effettuato oltre tremila visite gratuite di screening alla popolazione - prosegue la professoressa Berardi - Altri appuntamenti verranno organizzati tra settembre e ottobre a Napoli e a Senigallia, nelle Marche. Mentre in Lombardia promuoveremo una campagna di vaccinazioni HPV”.

Inoltre un sondaggio sulle iniziative da intraprendere che ha coinvolto circa 300 associazioni di pazienti e più di 150 medici sotto i 40 anni, con l'avvio di webinar e podcast, disponibili on line, per raggiungere anche i più giovani.

Divulgazione e prevenzione per promuovere una cultura integrata della salute, bandi per progetti di ricerca e borse di studio da affidare a giovani medici e ricercatori. Fino al 24 settembre sarà possibile sostenere l'attività della rete “One healthon” chiamando o inviando un sms solidale al 45598