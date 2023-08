Effetto Tamberi sull'atletica: è boom di tesseramenti dopo le medaglie

Le vittorie internazionali portano visibilità e iscrizioni allo sport di base. L'atletica marchigiana si gode il boom di tesseramenti: prima l'oro di Gianmarco Tamberi a Tokio, poi il bis ai Campionati Mondiali di Budapest del saltatore in alto e le buone prestazioni anche dell'altro anconetano, Simone Barontini.

Risultato: crescono gli iscritti alle società che preparano alle gare in pista: sono già oltre i 7.700 a metà anno. In due anni, dalle olimpiadi in Giappone, è quasi il 50 per cento in più.

E i successi si riflettono anche sul Palaindoor di Ancona, dove Gimbo si allena quotidianamente e prepara i suoi successi: crescono le richieste della struttura come location per organizzare eventi, anche non di atletica.

Nel servizio le interviste con Simone Rocchetti, presidente del Comitato Regionale Fidal Marche, e con Pietro Domenichelli, coordinatore della gestione del Palaindoor di Ancona