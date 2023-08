Gran Premio Capodarco: vince la fuga di Matteo Ambrosini

Cinquantunesima edizione del gran premio di Capodarco, la più importante gara nelle Marche per gli under 23, una delle più rilevanti in Italia. A vincere è Matteo Ambrosini, dopo una fuga iniziata non appena la strada ha cominciato a salire.

La gara, 180 chilometri di circuito, rampa di lancio da mezzo secolo per le giovani promesse del ciclismo, è partita come da tradizione dal monumento che ricorda Fabio Casartelli, morto dopo una caduta al Tour de France nel 1995. Al via 175 corridori per 36 team, 11 le squadre straniere.

I primi 50 chilometri pianeggianti sono vetrina per i cacciatori di traguardi volanti, poi iniziano gli 8 passaggi nel centro di Capodarco, con una salita di 4 chilometri. E qui scappano subito via in otto: saranno loro a condurre fino alla fine, arrivando anche a quasi due minuti di vantaggio sul gruppo. All'ultima salita sulla collina di Capodarco Ambrosini piazza l'acuto, prende vantaggio e resiste sul muro, lo strappo di pavé con il 18 per cento di pendenza. Bastano quei pochi secondi di vantaggio al 21enne di Asiago del Team Colpack Ballan per portare a casa la gara.

Dietro Matteo Ambrosini si piazzano Filippo D'Aiuto e il danese Anders Foldager, protagonisti di una edizione del Capodarco, la 51esima, indecisa fino al rettilineo finale.

Nel servizio l'intervista a Matteo Ambrosini, vincitore del Gran Premio Capodarco 2023