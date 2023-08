Successo per il secondo Notturno Oliveriano

Tra musica, spettacolo e visite guidate, i Notturni Oliveriani hanno portato all'interno del percorso museale centinaia di persone, dal tramonto all'alba. E' il secondo appuntamento per l'apertura straordinaria, dopo quella di dicembre 2022 in occasione dell'inaugurazione di Palazzo Almerici.

Un'occasione per tanti, pesaresi e non, per scoprire i reperti della necropoli di Novilara e della Pesaro romana, ma anche volumi e manoscritti conservati nella biblioteca. Un invito alla curiosità anche per chi, pur vivendo a due passi dai musei, poco li conosce.

Nel servizio l'intervista a Brunella Paolini, direttrice dell'Ente Olivieri