Cresce il rischio povertà. La Caritas: "Accompagnare le persone fragili "

Gli ultimi dati a confermarlo sono quelli dell'Ires Cgil: aumentano le persone in povertà. Secondo l'elaborazione del sindacato su dati Istat oltre l'11 per cento della popolazione è a rischio, con una crescita di 3.6 punti che è la più alta d'Italia.

Ma non solo: secondo la Caritas regionale tutti gli indicatori di aiuto a chi è in difficoltà sono in crescita nel 2022.

Tante le povertà che si intrecciano: educativa, abitativa, lavorativa.

La Caritas sta studiando anche come accompagnare le persone con le nuove misure che sostituiranno il Reddito di Cittadinanza a partire da settembre: il supporto per la formazione e lavoro e l'assegno di inclusione.

Nel servizio l'intervista a Marco D'Aurizio, delegato regionale Caritas Marche