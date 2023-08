Crescono i consumi di droghe, soprattutto cocaina. Sequestri record ad Ancona

Crescono i consumi di sostanze stupefacenti nelle Marche, in particolare di cocaina, mentre ad Ancona si segnala un aumento di eroina rispetto agli ultimi anni. Il 2022, a livello regionale, mostra un incremento nei consumi di cannabis, cocaina ed eroina. Spicca in particolare quest'ultima. Ad aprile dello scorso anno, nel capoluogo se ne consumavano 8 dosi ogni mille abitanti: il doppio rispetto al 2020, un dato in crescita negli ultimi anni.

Un segnale d'allarme arriva anche dai sequestri dell'oppiaceo: il porto di Ancona è quello dove è stata trovata più eroina; c'è stato un maxi sequestro di 23 chili nel giugno dell'anno scorso.

In crescita anche il numero di persone segnalate per uso personale di stupefacenti: 1.315 nelle Marche, +11%; 9 su 10 sono uomini, con la cocaina come sostanza in forte crescita. Un dato rende l'idea, quello delle denunce per spaccio: in Italia in pochi anni le denunce per cocaina hanno toccato il 43% del totale, raggiungendo quelle per cannabis.

Per quanto riguarda i minori, sono 151 quelli segnalati per uso personale nelle Marche, quasi tutti per cannabis; 52 invece quelli denunciati per reati droga-correlati: sulla popolazione totale sono 93 ogni 100 mila persone, quasi il doppio rispetto alla media italiana.

