La Nazionale di rugby a San Benedetto del Tronto. Sabato il test match con la Romania

Agli ordini di mister Kieran Crowley la Nazionale sta provando a San Benedetto del Tronto, al campo Nelson Mandela, schemi, prese, mischie in vista della sfida di sabato contro la Romania. Una settimana sulla Riviera delle Palme per gli azzurri della palla ovale prima della terza e penultima partita estiva di preparazione. A settembre in Francia c'è la Coppa del Mondo e per avvicinarla l'italrugby cerca la condizione nei test match a intensità variabile: dopo Scozia e Irlanda in trasferta ci sono Romania e Giappone in casa.

36 i giocatori convocati dal tecnico neozelandese da due anni alla guida degli azzurri. Tra sedute tattiche e partite aperte agli spettatori la presenza della Nazionale è l'occasione per un abbraccio tra giocatori e il pubblico, ma anche per conoscere da vicino i protagonisti della partita.

Il programma della nazionale prevede altre sedute di allenamento fino a venerdì, mentre sabato l'appuntamento per la partita contro la Romania è alle 18.30 allo Stadio Riviera delle Palme.

Nel servizio l'intervista a Giovanbattista Venditti, team manager della Nazionale Italiana di Rugby