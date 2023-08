Lame Rosse: controlli e informazioni per proteggere le delicate guglie

Il sentiero per le Lame Rosse, nel Comune di Fiastra, all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, è diventato una delle mete preferite per gli escursionisti e i turisti nelle Marche. Ad agosto sono centinaia ogni giorno le persone che si incamminano partendo dalla diga sul lago fino alle guglie di ghiaia e argilla.

Un sentiero di un'ora e mezza andare e altrettanto a tornare, da affrontare con alcune cautele: le guide del parco, all'inizio del cammino, raccomandano acqua a sufficienza (non ci sono sorgenti lungo il cammino) e scarpe adatte.

Il punto più delicato è l'ultimo. Dopo una ripida salita lungo un ghiaione si arriva a guglie e pinnacoli delle Lame rosse.: sono fragilissime, è infatti vietato avvicinarsi a meno tre metri e ancora di più toccarle o arrampicarsi.

Se i turisti sono numerosi (sono aumentati molto dopo il periodo della pandemia), il personale per i controlli è poco: la stazione dei Carabinieri Forestali di Fiastra può contare solo su tre persone per vigilare e fare rispettare le regole di comportamento in un ecosistema fragile.

Nel servizio l'intervista con la tenente colonello Daniela Mandoloni, del Reparto Carabinieri Forestali del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

I carabinieri forestali spiegano e allontanano, danno indicazioni, rare le multe. Ma scomparse le divise, si ricomincia a toccare ed appoggiarsi alle lame. Un logorio che col tempo forma veri e propri sentieri e modifica il paesaggio rapidamente.