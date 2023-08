Presunto stupro di Rimini. Stamane l'udienza di convalida del fermo

Il presunto stupro di Rimini lo scorso primo maggio, ai danni di una ventenne, di cui è accusato un operaio 35enne di Mondavio. Stamattina l'interrogatorio di garanzia per la convalida degli arresti domiciliari. Il gip si è riservato di decidere. La difesa, sostenuta dall'avvocato Alessandro Buzzoni, ha chiesto un "non aggravamento" della misura cautelare, quindi la conferma dei domiciliari o un obbligo di firma. La decisione nei prossimi giorni.

Stando al racconto della giovane, l'uomo le ha offerto un passaggio per tornare a casa, ma - una volta in macchina - l'ha convinta a sniffare cocaina, ha più volte abusato di lei e infine l'ha abbandonata sulla A14. Il 35enne ha confermato il rapporto sessuale che sarebbe però stato "consenziente".