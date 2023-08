Le difficoltà di chi lavora per l'accoglienza di profughi e richiedenti asilo

L'Anolf, associazione promossa dalla Cisl, opera da anni nell'assistenza e nell'integrazione dei migranti. Nelle ultime settimane ad Ancona gli arrivi si sono moltiplicati rispetto al passato. Non solo per gli sbarchi di navi umanitarie al porto, ma anche e soprattutto per la redistribuzione di chi arriva da altre regioni.

L'associazione gestisce tre centri nell'anconetano: un CAS, l'accoglienza straordinaria, e due SAI, i servizi per l'integrazione. I posti liberi sono pochi e lo restano per poco tempo.

Allo sportello di assistenza ad Ancona, nel cuore del quartiere multietnico del Piano, è un continuo via vai: rifugiati, richiedenti asilo, semplici stranieri alle prese con i documenti o con problemi relativi alla casa.

Nel servizio l'intervista a Neli Isaj, presidente di Anolf Marche