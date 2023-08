Lo sportello dedicato agli esodati del reddito di cittadinanza

Il comune di Ascoli ha dedicato uno sportello ai percettori di reddito di cittadinanza: una parte di essi pochi giorni fa ha ricevuto l’Sms dall’INPS con la notizia di revoca della misura di sostegno. Per chi ha tra 18 e 59 anni, i cosi detti occupabili, dal primo settembre l’ipotesi è il supporto formativo lavorativo: dunque corsi di formazione con assegno al massimo di 350 euro. Molti dei percettori chiedono la presa in carico del comune, l’unica via per mantenere in vita il reddito fino a dicembre. Ma ciò sarà possibile solo nel caso di over 60, oppure persone con minori o disabili a carico, oppure ancora per particolari situazioni di disagio.