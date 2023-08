Ascoli travolto a Cosenza, tre espulsioni in 45'. Viali: "Dispiaciuto e arrabbiato"

Se c'era un modo peggiore, tra i tanti di perdere, nel giorno della morte di Carlo Mazzone, quello dell'Ascoli a Cosenza è apparso imbarazzante. Tre gol presi, ma avrebbero potuto anche essere sei, e soprattutto tre espulsioni nel primo tempo nell'arco di 23 minuti. Il Cosenza era già in vantaggio per il rigore trasformato da Tutino al 20' per un fallo di mano di Rodriguez. Ci sarebbe stato anche da ridire se non fosse per il diluvio arrivato poco dopo. Il primo rosso a Falasco giunge a 9' dal riposo: l'esterno sinistro è ripartito da dove aveva lasciato lo scorso anno, 12 ammonizioni e 2 espulsioni. Il secondo a Buchel al 41' per fallo da ultimo uomo, il terzo a Forte al 4' di recupero per fallo lontano dalla palla su Fontanarosa. Dopo Verona ancora errori madornali nel momento sbagliato. Così l'Ascoli infila la strada dei record ma dalla parte sbagliata: dopo il primo posto la scorsa stagione per espulsioni, diventa la prima squadra ad aver avuto tre rossi in 45'. Da qui i due gol nella ripresa del Cosenza - ed è andata di lusso - e lasciamo stare il buongiorno che si vede dal mattino. Tutto il resto in secondo piano: il debutto di Quaranta a fianco di Botteghin, Vivivano titolare, la formula a tre punte con Millico, Forte e Rodriguez. Poche cose, fatte male anzi malissimo: basti pensare alle tre squalifiche in arrivo per la gara di Modena, all'urgenza di intervenire sul mercato e soprattutto alla mancanza di un'anima, la cosa che più di tutte avrebbe addolorato Mazzone.