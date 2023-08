Controesodo da bollino rosso, polizia stradale informa sulla sicurezza

Fine delle vacanze per gli italiani che rientrano a casa, non senza qualche difficoltà. Bollino rosso per tutta la giornata di oggi e quella di domani. Per alleggerire il traffico, niente cantieri né mezzi pesanti.

La polizia stradale coglie l'occasione del grande afflusso di automobilisti per promuovere nell'area Conero est una campagna sulla sicurezza.