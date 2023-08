Frankie hi-nrg: polemica auto-tune e il ricordo di Toto Cutugno

“Per capire che non c'è nulla sotto, non c'è bisogno che salti l'auto-tune, basta ascoltare quello che viene detto in molto casi. Perché il tema è la musica brutta, non gli strumenti utilizzati per farla. Io ho l'abitudine di parlare direttamente. Se quel brano fa schifo, dico che fa schifo. Se quell'artista è inetto, dico che è inetto”.

Entra a gamba tesa Frankie Hi nrg sulla polemica innescata dal collega Samuele Bersani riguardo l'auto-tune, capace di sopperire alle carenze vocali di chi fa musica trap. L'occasione è un dj set a Lido 3 archi, periferia di Fermo martoriata dai problemi di criminalità. Un ambiente multietnico, dal quale è possibile e giusto ricavare del bene.

“Mi sembra che qui sia nata un'importante capitalizzazione delle differenze. Mi fa piacere essere stato coinvolto in questo progetto. One nation under a groove, una nazione sotto lo stesso ritmo. Questo dobbiamo essere."

Oltre 30 anni di carriera per Frankie. Un mondo, il suo, lontano da quello di Toto Cutugno, quest'ultimo mai particolarmente amato da critica e musicisti, mentre il popolo non nasconde il dolore per la sua scomparsa.

“Di Toto Cutugno apprezzo le prime produzione, quando era con gli Albatros. Quella che stava per diventare la italo disco. Umanamente parlando, ci siano conosciuti a Sanremo del 2008. Eravamo entrambi in gara. Durante le prove al teatro Ariston lui entrava, si sedeva in prima fila e applaudiva sempre. Ho scoperto una persona di una gentilezza e di una generosità davvero speciale, capace non solo di rispettare un ragazzino come me rispetto ad un moloch come lui, ma anche capace di riconoscere a qualcuno di avergli fatto scoprire qualcosa di nuovo”.