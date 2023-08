Allerta gialla. A Montelago 100 auto bloccate nel fango

L'allerta arancione - diramata per la giornata di venerdì 4 dalla Protezione civile - per sabato diventa gialla, dopo che il maltempo si è scatenato per ore tutte le Marche. Cinque millimetri di pioggia al minuto, qualche albero abbattuto dal vento e una decina di sottopassi chiusi. Questo il bilancio del ciclone Circe, mentre sono stati 80 gli interventi complessivi dei vigili del fuoco nella notte - soprattutto per rimuovere alberi caduti sulla sede stradale.

A Senigallia c'era preoccupazione, coi negozi che hanno tenuto le paratie abbassate e molti sottopassi che sono stati chiusi, ma il fiume Misa è rimasto sotto il livello di guardia.

Nel maceratese un centinaio di auto sono rimaste bloccate in discesa da Montelago, dove si sta svolgendo il Celtic festival: la polizia municipale è intervenuta con alcune motopale per rimuoverle dal fango.

Nella giornata di sabato le massime oscilleranno tra i 23 gradi di Urbino e i 26 di Ancona, con piogge nell'interno al mattino e qualche temporale sulla costa nel pomeriggio. Ma il beltempo è destinato ad avere la meglio nella notte e nella mattinata di domani.