La vendemmia dopo la grandine e con la peronospora

Al via in questi giorni la vendemmia in molte aziende vitivinicole delle Marche. La raccolta delle uve arriva al culmine di una stagione difficile per il settore, con cali di produzione pesanti: a livello regionale, Coldiretti prevede fino al 50 per cento. Grandine e peronospora i nemici, ma solo per la prima i viticoltori hanno assicurazioni.

Il rischio di perdere l'annata si ripercuote soprattutto sulle aziende più verticali, magari meno grandi, che vinificano solo le loro uve.

Nel video, il servizio girato in un vigneto a Morro d'Alba, in provincia di Ancona