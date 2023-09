Alluvione 2022, il sindaco di Barbara: "Simone ha ritrovato sua madre Brunella: voleva solo questo"

Barbara è l'altra comunità, dopo Pianello, più colpita dall'alluvione, con quattro vittime. Tra loro Brunella Chiù e Noemi Bartolucci, madre e figlia. Vivevano nella contrada di Coste. Brunella è risultata a lungo dispersa. Il suo corpo è stato ritrovato al largo delle isole Tremiti, in Puglia. Dalle analisi del Dna la conferma. Due giorni fa l'ufficialità della notizia, tanto attesa da Simone, figlio di Brunella e fratello di Noemi.

Su questo, l'intervista di Matteo Tacconi al sindaco di Barbara, Riccardo Pasqualini: “Le ricerche di Brunella sono sempre proseguite. Saputa la notizia, mi sono visto con Simone Bartolucci. Non abbiamo parlato, abbiamo pianto e basta. Il suo unico pensiero è sempre stato ritrovare la madre. Mi ha detto che tornerà a vivere in quella casa. Gli auguro di riuscire a rientrarci prima di Natale”.