Le imprese di Casine di Ostra, dal fango a una difficile ripartenza

La zona artigianale di Casine di Ostra, 22 aziende e 500 addetti, è stata duramente colpita dall'alluvione del 15 settembre 2022. Le imprese sono riuscite a ripartire, ma non mancano le difficoltà. Chi non era assicurato ha dovuto attingere alla propria liquidità. Qualcuno attende ancora i ristori da fino a 20mila euro, somma comunque insufficiente per coprire i danni.

Nel servizio di Matteo Tacconi, le interviste all'imprenditrice Lucia Collamati e all'imprenditore Davide Mugianesi. Montaggio di Simone Possanzini