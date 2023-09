"Rilanciare i borghi di Ancona"

Montesicuro, poco più di 300 anime a sudovest di Ancona. Fino al 1928 comune autonomo, da allora frazione del capoluogo regionale.

Croce e delizia entrare nell'orbita di una grande città per un borgo come questo. Sorte simile per frazioni come Gallignano, Sappanico, Montacuto, Paterno, Poggio, Varano.

Comunità di cittadini che rischiano lo spopolamento ma anche scrigni di beni culturali, come la chiesetta di San Pancrazio a Montesicuro. Proprio da qui parte il percorso per valorizzare i Borghi amici di Ancona. Una richiesta che arriva dal basso, da gruppi di cittadinanza attiva, come l'Associazione per la ricerca e promozione dello sviluppo equo, sostenibile e solidale presieduta da Fabiola Riccardini (nel servizio la sua intervista). Paesaggi rurali, attività artigianali e commerciali. Un patrimonio da valorizzare e da tutelare. Uno sviluppo sostenibile cui anche i fondi del Pnrr possono contribuire.