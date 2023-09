Pellizzari torna a Camerino dopo l'impresa sfiorata al Tour de l'Avenir

Corre veloce Giulio Pellizzari: il camerte, 19 anni, già sotto contratto con i professionisti della Bardiani Cfs Green Project, è reduce da un brillante secondo posto al Tour de l'Avenir, il Tour de France under 23. Un podio suggellato dalla vittoria nella tappa regina, l'ottava, quella con il Col de la Madeleine e soprattutto l'Iseran, 2700 metri, il valico più alto d'Europa. Pellizzari ha sognato anche di vincere la classifica generale. E' rientrato a Camerino per qualche giorno di riposo in attesa di tornare in Francia per una gara secca, il Gran Prix de Plouay, internazionale under 23. Poi autunno in Italia con giro di Toscana e Memorial Pantani, poi giro dell'Emilia e Coppa Agostoni. Dopo il contratto con la Bardiani che scadrà alla fine della prossima stagione bussano i grandi team internazionali per ingaggiarlo.