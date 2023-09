Pesaro celebra la sua pizza: la Rossini

La base di una Margherita. Poi il tocco che la fa odiare o amare: un uovo sodo a fettine e tanta maionese. Eccola qua, la pizza Rossini. Nata a Pesaro negli anni Sessanta come aperitivo, e intitolata al grande compositore - raffinato gourmet - è diventata simbolo cittadino.

Mercoledì 6 settembre Pesaro ha reso omaggio alla sua pizza con una grande tavolata in strada: 2024 le Rossini servite gratuitamente a chi si era prenotato. Non un numero casuale, ma l'anno in cui la città diventa capitale italiana della cultura. Una quarantina le pizzerie coinvolte. Le Rossini arrivano in bici e poi sono distribuite dai volontari. Poi tutti con il telefonino acceso per una foto dall'alto a formare un grande 2024, l'anno in cui Pesaro sarà protagonista.

Nel servizio, le interviste ai ristoratori Mario Di Remigio e Paolo Severi, al sindaco di Pesaro Matteo Ricci e le voci dei partecipanti alla cena.