San Costanzo ricorda Emanuela Loi. Un giardino per l'agente di scorta a Paolo Borsellino

Trentuno anni fa, la strage di via D'Amelio in cui morirono Paolo Borsellino e cinque componenti della scorta. Tra di loro, c'era Emanuela Loi, la prima agente della Polizia di Stato uccisa in servizio. L'amministrazione comunale di San Costanzo le ha intitolato un giardino pubblico, in via Mazzini, per non dimenticare.

Nel servizio di Giovanni Pasimeni le interviste a: Filippo Sorcinelli, sindaco di San Costanzo; Raffaele Clemente, questore di Pesaro; Emanuela Saveria Greco, prefetto di Pesaro.