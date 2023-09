Sisma e cinema: a Venezia i sei "corti" girati nelle dimore storiche del Piceno

Presentati all'ottantesima mostra del Cinema di Venezia i cortometraggi del progetto "6 dimore in cerca d'autore". Si tratta di sei film ambientati in altrettante dimore storiche del Piceno. Il progetto così non è solo artistico ma anche stimolo alla rinascita del territorio colpito dal terremoto del 2016.

Alla presentazione a Venezia è intervenuto Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione che ha detto “la sensazione oggi è tragica e commovente, perché aver riservato grazie a Regione Marche e Marche Film Commission questo spazio a Venezia da un lato ci consente di apprezzare luoghi che sono stati danneggiati dal sisma 2016, dall'altro ci consente di trovare una pista per poter far sì che con la cultura cinematografica si costruisca una strategia di rilancio per il cratere colpito dal sisma”. Per l'assessore regionale alla Cultura Chiara Biondi "c'è bisogno di gioco di squadra per mettere insieme realtà, idee e progetti".

La produzione è di Sandro Angelini di Piceni Art For Job, produzione esecutiva a cura di Yuk!Film di Damiano Giacomelli e Sushiadv di Giordano Viozzi, distribuzione a cura di Cattive Distribuzioni e coordinamento Dimore Storiche a cura

di Stefania Pignatelli.

