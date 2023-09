Chiede il riscatto per neonata naufraga: arrestata

Un barcone salpato dalla Tunisia direzione Italia, a metà agosto. Il mare grosso e l'imbarcazione rischia di ribaltarsi. Gli scafisti in quegli attimi concitati cercano di disfarsi di alcune persone, trasbordandole su un'altra imbarcazione di fortuna. Tra queste, c'è anche una bambina che ha poco più di un mese di vita. Viene sottratta ai genitori e affidata a una donna di nazionalità guineiana. Le due imbarcazioni prendono rotte diverse e i genitori, provenienti dalla Costa d'Avorio, perdono le tracce della bambina.

Arrivano a Lampedusa e poi vengono trasferiti nelle Marche, a Fermo, ma non disperano. Attraverso il passaparola tra migranti vengono a sapere che la loro neonata è ancora con la donna che l'aveva presa in custodia. L'ha spacciata per figlia propria e si trova ad Alessandria, pronta a espatriare. Ma prima vuole dai genitori dei soldi per riconsegnarla loro. Con l'accusa di sequestro di persona a scopo di estorsione, la 31enne guineana è stata arrestata dai carabinieri della città piemontese.

Le indagini hanno avuto inizio la scorsa settimana. I genitori della bimba si erano rivolti ai carabinieri di Fermo, dopo aver chiesto aiuto ai mediatori culturali. Immediate le ricerche e l'individuazione e l'arresto della donna. La bimba ora potrà tornare tra le braccia dei genitori.