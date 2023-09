"‪L'accordo Italia-Libia è un atto di terrorismo che viola i diritti umani"

David Yambio ha vissuto in prima persona l'odissea del rifugiato, scappando dalla guerra in Sud Sudan nel 2016. Dopo aver attraversato Sudan e Ciad, ha tentato per quattro volte la traversata del Mediterraneo dalla Libia, è stato rinchiuso per sette mesi in un centro di detenzione. Oggi è un attivista della ong Refugees in Lybia, che denuncia il trattamento disumano subito dai rifugiati nei paesi di transito. In particolare proprio la Libia, "le cui milizie finanziate dall'Italia - dice Yambio - violano i diritti umani. L'accordo sui respingimenti è un atto di terrorismo internazionale".

Yambio è tra gli ospiti di "Smash the border - Festival per la libertà di movimento", in corso fino a domani a Capodarco di Fermo. A organizzarlo, il circolo del cinema Metropolis. Gli incontri sono dedicati alle traversate del Mediterraneo ma anche al dramma della rotta balcanica.

"Le persone comuni devono capire cosa succede nei Paesi di origine dei migranti - aggiunge Yambio. - Se leggi e accordi internazionali non tengono conto del punto di vista umano, continueranno a fallire".